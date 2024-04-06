Росія тримає у чорному морі носій "Калібрів": який залп ракет

Росія тримає у Чорному морі носій крилатих ракет типу "Калібр". Станом на ранок 6 квітня можливий залп становить чотири ракети, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

Так, станом на ранок у Чорному морі перебуває один ворожий корабель. За даними ВМС, це ракетоносій, на якому можуть бути чотири "Калібри".

В Азовському морі сьогодні відсутні кораблі РФ, а у Середземному морі ворог тримає носій "Калібрів", загальний залп якого становить вісім ракет.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначала, що загроза для України залишається через активність ворога у Чорному морі.

"Загроза з моря зберігається і дещо підсилена. Оскільки ворог напередодні вивів підводний ракетоносій на бойове чергування. Ми зафіксували цей факт", - сказала Гуменюк.

Загроза з моря

Варто зазначити, що минулого року росіяни активно використовували крилаті ракети "Калібр" морського базування для ударів по енергетиці України. Цього року ворог майже не застосував цей тип ракет.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр". Він припустив, що ворог може використати їх для ударів по Україні найближчим часом.

Так, цієї ночі під час атаки окупанти випустили одну ракету "Калібр" з Чорного моря. Її вдалося збити.