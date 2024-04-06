В ОП роз'яснили заяву Єрмака про Харків в інтерв'ю Politico

В Офісі президента (ОП) роз'яснили нещодавню заяву голови Андрія Єрмака. Зокрема, про наступ на Харків у ньому не йшлося, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить коментар прес-секретаря Андрія Єрмака Дар'ї Зарівної.

"У матеріалі Politico мова йшла про ракетні удари по Харкову. Це місто для Росії зараз стає головною ціллю для ударів", - зазначила вона.

Водночас Зарівна підкреслила, що жодних слів про наступ на Харків від керівника ОП не лунало.

Що сказав голова ОП?

В інтерв'ю Politico Андрій Єрмак заявив, що Росія готується до великого наступу і тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня чи на початку червня. Звичайно, ми маємо бути до цього готові", - сказав Єрмак.

Ситуація у Харківській області

Як раніше розповідав голова ОВА Олег Синєгубов, російські окупанти посилили обстріли Харківської області. Це стосується низки районів регіону - Харківського, Богодухівського, Чугуївського районів, Вовчанського та Куп'янського напрямків. Зокрема, РФ навмисне завдає подвійних ударів по Харкову. Друга хвиля розрахована на удари по правоохоронцям та рятувальникам, які приїздять на ліквідацію першої хвилі обстрілів.

Зазначимо, у ніч на 6 квітня у Харкові пролунали вибухи. Зафіксовані влучання біля житлової забудови. Також окупанти влучили по магазину у Дергачівській громаді Харківської області. У Шевченківському районі Харкова загинули шестеро людей, ще 11 отримали поранення.