Британська розвідка: Росія могла збити свій літак Су-27 над Кримом наприкінці березня

Росія могла збити свій літак Су-27 над Кримом наприкінці березня. Ця подія підтверджує, між російськими військами немає координації, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

Кримський Telegram-канал 28 березня повідомив, що літак Су-27, який діяв над Кримом, був збитий російською ППО внаслідок "дружнього вогню". Призначений Росією так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сталася технічна несправність, а пілот вижив.

Британська розвідка зазначає, що 24 березня Україна завдала ударів по об'єктах Чорноморського флоту та у Севастополі. Це могло спонукати росіян привести ППО у підвищену готовність.

Раніше теж з'являлися повідомлення про подібні випадки "дружнього вогню", особливо на окупованій території України. Розвідка вважає, що це підтверджує вплив дій України.

"Існує реальна ймовірність того, що зростання тиску і напруги серед російських операторів ППО, викликане страхом перед подальшими діями України, призведе не до технічної проблеми, а до того, що вони ненавмисно задіють своїх власних пілотів і літаки", - йдеться у зведенні.

Удар по Криму 23 березня

Нагадаємо, ввечері 23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі.

У мережі писали про нібито роботу ППО, а окупанти перекрили Кримський міст. Як повідомляли місцеві жителі, у Козачій бухті у Севастополі виникла пожежа.

Пізніше стало відомо, що Сили оборони України завдали ударів по об'єкти російських окупантів у Севастополі. Були знищені десантні кораблі РФ та центр зв'язку.