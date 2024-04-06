В Офісі президента озвучили актуальну позицію щодо переговорів з Росією

На думку Андрія Єрмака, українці можуть бути втомленими, але не підуть на компроміси з Путіним, повідомляє Ділова столиця.

Переговори з РФ зараз абсолютно неможливі, повідомив глава адміністрації президента Андрій Єрмак виданню Politico.

Він висловив думку, що російська сторона не зацікавлена в будь-яких переговорах і бажає капітуляції України. Проте він підкреслив, що президент Зеленський ніколи не погодиться ні на що, ні на Мінські угоди, ні на заморожений конфлікт.

"Люди можуть сказати, що вони втомилися, але якщо ви запитаєте їх, чи хочуть вони йти на компроміс з Росією, вони категорично скажуть, що ні" , — запевняє високопосадовець.

Єрмак переконаний також, що українці не приймуть жодних компромісів щодо нашої незалежності, щодо нашої територіальної цілісності, щодо нашої свободи.