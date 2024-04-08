У Раді розповіли, коли ТЦК зможуть отримати дані чоловіків із держреєстрів

У Верховній раді України прогнозують, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зможуть отримати дані про чоловіків віком від 17-60 років, які вказуються у різних державних реєстрах, вже за кілька місяців.﻿ Про це заявила заступниця голови Комітету парламенту з питань антикорупційної політики Олена Мошенець в ефірі телемарафону, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Вона висловила сподівання, що протягом кількох місяців "цей процес стане ефективним".

"Бо ми робимо інформаційною, електронною нашу військову частину. Ми робимо все для того, щоб всі ці процеси спростити для нашого військового керівництва" , - сказала Мошенець.

Також заступниця голови парламентського Комітету зазначила, що законодавча база вже створена і питання залишаються лише "до конкретних виконавців".

Нагадаємо, у 2023 році в Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Доступ до нього мають Міноборони, Генеральний штаб, територіальні центри комплектування (ТЦК), інші структури, а самі військовозобов'язані можуть лише перевірити свої дані, для чого треба звернутися до ТЦК.

Реєстр містить інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 18 до 60 років.

До нього заносять такі дані:

ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство

місце проживання та перебування

сімейний стан (наявність дітей)

освіта, професія, місце роботи

стан здоров'я

військово-облікова спеціальність

Також до реєстру заносять відомості про батьків, реквізити внутрішнього та закордонного паспорта, ІПН, оцифрований образ обличчя, дані про виїзд за кордон, судимість тощо.