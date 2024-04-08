Німеччина готує перевірку резервістів на боєготовність – Bild

У Німеччині голова асоціації резервістів Патрік Зензбург заявив про намір перевірити стан боєготовності усіх резервістів у країні. З посиланням на Bild, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За його аналізом, для захисту ФРН в екстреному випадку може знадобитися 800 тисяч солдатів. Це означає, що на додаток до 200 тисяч діючих військовослужбовців необхідно 600 тисяч резервістів.

Крім того, заявив Зензбург, наразі в Збройних силах країни є вакантними понад 20 тисяч посад.

Він розповів, що є близько 900 тисяч колишніх військовослужбовців або призовників, які мають статус резервіста та у віці до 65 років.

"Ми повинні дуже швидко зафіксувати їхній стан здоров'я та доступність, щоб спланувати їх для внутрішньої безпеки, національної та альянсної оборони та дозволити їм знову тренуватися крок за кроком" , - сказав Зензбург.

На його думку, Бундесвер повинен збільшити кількість резервістів, які зараз служать щорічно, з кількості 34 тисячі до 50 тисяч.

Нагадаємо, близько місяці тому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що в наступному році Збройні сили Німеччини можуть недоотримати до 6 мільярдів євро. За його словами, ФРН ризикує не виконати квоту НАТО щодо військових витрат у 2% ВВП.

Також днями глава Міноборони Німеччини заявив, що країна планує модернізувати свою армію, аби бути готовою до ведення війни.