У Росії виникла пожежа на унікальному мегаледоколі

У російському Владивостоці сталася пожежа на багатофункціональному судні постачання посиленого льодового класу "Катерина Велика", внаслідок чого одна людина загинула, троє постраждали.﻿﻿ З посиланням на російську Далекосхідну транспортну прокуратуру, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні в районі 3-ї години ранку в Центрі судноремонту "Дальзавод" у Примор'ї сталося загоряння багатофункціонального судна постачання "Катерина Велика". Пожежу ліквідовано. За попередніми даними, 3 людини перебувають у лікарні, 1 − загинула" , - інформували у прокуратурі.

За даними ГУ МНС у Приморському краї, на момент прибуття пожежників із кормової частини судна йшов дим, було задимлення в трюмах. МНСники врятували п'ятьох людей, троє з яких постраждали через "вплив небезпечних факторів пожежі".

Повідомляється, що внаслідок загоряння вогнем пошкоджено технологічне приміщення на площі близько 50 квадратних метрів. Причина пожежі та збитки встановлюються.