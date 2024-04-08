ЗМІ з'ясували, хто міг наказати стратити українських військовополоненних біля Кринок

Наказ про жорстоку страту трьох українських військовополонених міг віддати командир ЗС РФ Сергій Іштуганов. Посилаючись на дані Еvocation.info, повідомляє Корреспондент.

За даними видання, злочин скоїли "військовослужбовці 328 полку 104 дивізії за наказом Іштуганова для залякування бійців ЗСУ". Журналісти зазначили, що 328 полк 104 дивізії бере участь у боях за плацдарм ЗСУ в районі населеного пункту Кринки.

"Крім того, що ЗС РФ практично повністю стерли з лиця землі це село, вони причетні до цілої низки військових злочинів, як проти мирних жителів, так і проти бійців ЗСУ" , - ідеться в матеріалі.

Повідомляється, що Сергій Іштуганов народився в Республіці Марій Ел, закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище і Військову академію генерального штабу ЗС РФ. Був призначений заступником командира 31 десантно-штурмової бригади в місті Ульяновськ. За даними журналістів, наразі він командує 328 полком 104 дивізії ВДВ РФ. Ця дивізія з листопада перебуває на Херсонському напрямку, в її зону відповідальності входить лівий берег Дніпра.

За інформацією видання, військовослужбовців цього підрозділу армії РФ не раз звинувачували у здирництві, грабежах і вбивствах мирного населення тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста по допомогу у з'ясуванні обставин розстрілу українських військових біля села Кринки Херсонської області.

Нагадаємо, 7 квітня в соцмережах з'явився відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомата.