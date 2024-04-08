У Запорізькій області внаслідок обстрілів загинули троє людей

У Пологівському районі Запорізької області внаслідок ворожих обстрілів протягом доби загинули троє людей, ще троє отримали поранення. Про це інформував голова Запорізької ОВ Іван Федоров.

Зазначається, що російські терористи обстріляли регіон із РСЗВ Град.

Усього минулої доби росіяни 357 разів вдарили по восьми населених пунктах Запорізької області. Зокрема, Мала Токмачка та Малинівка потрапили під авіаобстріл. У регіоні пошкоджено щонайменше сім житлових будинків та об'єктів інфраструктури, додав Федоров.

Раніше очільник ОВА повідомив, що у Гуляйполі загинули троє людей. Російський снаряд потрапив до приватного будинку. Місто двічі потрапляло під обстріл 7 квітня — увечері там постраждали ще двоє людей.