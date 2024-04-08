Литва запропонувала розібрати закриті ТЕС та передати запчастини Україні

Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС для запчастин, що підуть на відновлення української енергосистеми﻿. Про це сказав в ефірі телемарафону міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Ділова столиця.

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їх станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати й отримати ті запчастини, які нам потрібні" , — сказав посадовець.

Галущенко також додав, що найкращим захистом все ж таки є посилення системи протиповітряної оборони України.