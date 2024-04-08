Литва запропонувала розібрати закриті ТЕС та передати запчастини Україні
Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС для запчастин, що підуть на відновлення української енергосистеми. Про це сказав в ефірі телемарафону міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Ділова столиця.
"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їх станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати й отримати ті запчастини, які нам потрібні", — сказав посадовець.
Галущенко також додав, що найкращим захистом все ж таки є посилення системи протиповітряної оборони України.