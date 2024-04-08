Зеленський планує відвідати ПАР – міністр

Президент України Володимир Зеленський планує цього року відвідати Південно-Африканську Республіку. Про це інформували місцеві ЗМІ з посиланням на слова міністра міжнародних відносин та співробітництва ПАР Наледі Пандор, повідомляє Новое время.

Як йдеться у матеріалах, Зеленський планує відвідати ПАР з офіційним державним візитом у найближчі кілька місяців в межах налагодження зв’язків з африканськими країнами на тлі виснажливої війни з Росією.

Пандор заявила, пише Business Day, що український президент висловив намір відвідати країну, аби «встановити більш міцні торговельні зв’язки з ПАР, а також обговорити характер відносин, які, як він сподівається, виникнуть після врегулювання війни».