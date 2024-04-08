Президент Фінляндії: Єдиний спосіб досягти миру в Україні – це поле бою

Єдиний спосіб досягти миру в Україні - це поле бою. Оскільки диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили.﻿ Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб. З посиланням на CNN, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Я багато років брав участь у мирному посередництві, і, звичайно, коли ви виступаєте посередником, усе починається з діалогу, а після діалогу ви починаєте встановлювати параметри. Але я думаю, що в цьому конкретному випадку холодна правда полягає в тому, що єдиний спосіб досягти миру - це поле бою" , - заявив він.

За словами президента Фінляндії, єдине, що розуміє російський диктатор Володимир Путін, - це сила.

"І з усіх боків ця війна занадто велика для нього, щоб її програти. Я просто іноді задаюся питанням, чи не є мир майже неможливим з його точки зору, але я думаю, що є зрушення в мові, яка виходить від українців і президента Зеленського" , - заявив Стубб.

Він підкреслив, що зокрема, це розмови про мирний форум, який потрібен.