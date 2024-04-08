ЗСУ втрачають плацдарм на березі річки під Авдіївкою – ISW

На авдіївському напрямку російські війська контролюють щонайменше 80 відсотків села Первомайське. Про це йдеться у черговому звіті Американського Інституту вивчення війни ISW, повідомляє Дзеркало тижня.

Дослідники кажуть, що про це заявив пов'язаний із Кремлем російський військовий оглядач, і його повідомлення узгоджується з поточною оцінкою ISW про просування росіян у селищі. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, також показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Первомайського (південний захід від Авдіївки).

Український військовий журналіст Богдан Мірошников повідомив у Telegram, що на тому ж авдіївському напрямку росіяни захопили східну частину Бердичів, що йде до самої річки, включаючи підступи – «Під контролем залишається лише західна частина села».

Просування ворога в Бердичах наголосив і на українському інформаційному ресурсі DeepState, що знайшло відображення на його інтерактивних картах.

DeepState

«Плацдарм на східному березі р. Дурна майже повністю втрачено. До цього залишається кілька сотень метрів» , – пише Мірошніков.

Крім того, оглядач фіксує просування росіян на 100 м у напрямку Уманського.