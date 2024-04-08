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В Україні продовжує зростати попит на вживані авто з-за кордону

В Україні продовжує зростати попит на вживані авто з-за кордону
Фото: Pixabay

Впродовж березня український автопарк поповнили понад 21 тисяча вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза. 

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть:

  • дизельні – 25%;
  • електромобілі – 16%;
  • авто з ГБО – 6%;
  • гібриди – 5%.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, в березні став Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли: 

  1. Volkswagen Golf - 1146 од.;
  2. Renault Megane - 969 од.;
  3. Skoda Octavia - 763 од.;
  4. Volkswagen Passat - 653 од.;
  5. Nissan Leaf - 546 од.;
  6. Volkswagen Tiguan - 544 од.;
  7. Nissan Rogue - 523 од.;
  8. Audi Q5 - 477 од.;
  9. Tesla Model 3 - 456 од.;
  10. Audi A4 - 401 од.

Середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери, становить 9,4 роки.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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