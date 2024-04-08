В Україні продовжує зростати попит на вживані авто з-за кордону

Впродовж березня український автопарк поповнили понад 21 тисяча вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть:

дизельні – 25%;

електромобілі – 16%;

авто з ГБО – 6%;

гібриди – 5%.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, в березні став Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1146 од.; Renault Megane - 969 од.; Skoda Octavia - 763 од.; Volkswagen Passat - 653 од.; Nissan Leaf - 546 од.; Volkswagen Tiguan - 544 од.; Nissan Rogue - 523 од.; Audi Q5 - 477 од.; Tesla Model 3 - 456 од.; Audi A4 - 401 од.

Середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери, становить 9,4 роки.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.