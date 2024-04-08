У ВСУ розповіли про потужний наступ ворога на Часів Яр

Війська РФ 5 квітня вели потужні штурмові дії на передмістя Часового Яру, проте зазнали значних втрат в особовому складі та військовій техніці. Про це розповів журналістам командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛІС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, повідомляє Дзеркало тижня.

"Противник продовжує ударно-штурмові дії у напрямку населеного пункту Часів Яр. Також додатково штурмує Богданівку та Іванівське, намагаючись взяти передмістя в оперативне оточення. Два дні тому, 5 квітня, ворогом спочатку була здійснена масована артпідготовка, застосовувалася ствольна артилерія, системи реактивного вогню типу "Град", "Ураган". Після цього пішли ударно-штурмові дії" , - наголосив військовий.

За його словами, окупанти активно застосовували авіацію та FPV-дрони, залучили близько 30 одиниць броньованої техніки та значну частину особового складу.

"Але Сили оборони України відбили цю масовану атаку і завдали суттєве ураження ворогу... Загалом противник під час цих ударно-штурмових дій втратив близько 20 одиниць броньованої техніки та значну частину особового складу, саме ударно-штурмового свого потенціалу. Відповідно, росіяни не мали суттєвих успіхів на полі бою", - додав він.

Раніше Федороенко повідомляв, що в разі захоплення російськими окупаційними військами міста Часів Яр Донецької області, вони матимуть вогневий контроль над Дружківкою, Краматорськом та Костянтинівкою.