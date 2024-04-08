В Антарктиді зафіксували найбільший світовий стрибок температури

18 березня 2022 року вчені дослідницької станції Concordia на Східноантарктичному плато задокументували найбільший світовий стрибок температури, який коли-небудь вимірювали в метеорологічному центрі. Про це пише The Guardian, повідомляє Ліга.net.

Згідно з їхніми приладами того дня в регіоні спостерігалося підвищення температури на 38,5°C вище середнього сезонного значення.

Вчені занепокоєні таким температурним стрибком у найхолоднішому місці на Землі. Це може бути передвісником катастрофи для людей і місцевої екосистеми.

За словами науковців, вітри з полюсів, які раніше мало проникали в атмосферу над Антарктидою, несуть багато теплого вологого повітря з нижчих широт, зокрема Австралії. Це стало причиною рекордного стрибка поблизу станції Concordia, що розташована в глибині Антарктиди.

"Це просто вражає. При мінусовій температурі такий величезний стрибок можна терпіти, але якби зараз у Великій Британії температура піднялася на 40°C, то весняного дня вона перевищила б позначку 50°C. Це було б смертельно небезпечно для населення" , – каже професор Майкл Мередіт, науковий керівник Британської антарктичної служби.

Вчені повідомляють, що протягом останніх двох років науковці дедалі частіше спостерігали метеорологічні аномалії на континенті: льодовики все швидше втрачали масу, а рівень морського льоду навколо континенту різко впав.

Науковці стурбовані, що Антарктика, яка колись вважалася надто холодною, щоб відчути ранні наслідки глобального потепління, тепер різко та швидко піддається зростанню рівня парникових газів у атмосфері.

"Основною причиною того, що Арктика й Антарктика зазнають непропорційних ударів від глобального потепління, є те, що океани Землі, нагріті спалюванням викопного палива, втрачають свій морський лід на своїх полярних кінцях", – повідомляють дослідники.

За їхніми словами, в кліматі Антарктиди відбувся "різкий критичний перехід", який може мати наслідки для екосистем континенту і глобальної кліматичної системи.

Серед загроз — затоплення прибережних територій, руйнування харчових ланцюгів, вимирання тварин, посилення глобального потепління.