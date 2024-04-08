Збройові компанії Європи побоюються скорочення постачання сировини з Китаю – FT

Європейські виробники зброї надто залежать від постачання китайської бавовни, яка використовується для виробництва пороху та вибухівки. Про це пише Financial Times з посиланням на шведську компанію Saab і німецьку Rheinmettal, повідомляє ЛігаБізнес.

За словами Арміна Паппергера, гендиректора Rheinmetall, Європа на 70% залежить від китайського бавовняного лінту (пуху), необхідного для виробництва нітроцелюлози для артилерійських снарядів та вибухових речовин.

Паппергер не виключає, що Китай може обмежити постачання бавовни з геополітичних причин.

"І тому ми купуємо якомога більше, щоб заповнити наші склади" , – сказав він.

Компанія накопичила трирічний запас бавовни після початку повномасштабного вторгнення Росії в України.

"Але справа в тому, що Європа повинна бути незалежною в довгостроковій перспективі" , – сказав він.

Зараз Rheinmetall розглядає можливість створення цеху з виробництва бавовняного лінту на новому німецькому заводі в Нижній Саксонії (Німеччина).

У Saab заявили, що залежність від Китаю "може становити підвищений ризик у майбутньому, у той час як ми та галузь нарощуємо потужності та виробництво в Європі". Поки що проблем з постачанням у компанії немає.

Інший топменеджер, який спілкувався з FT на умовах анонімності, сказав, що галузь відчуває "величезну нестачу" нітроцелюлози.

За даними Міжнародного торгового центру (ITC), на Китай припадає майже половина бавовняного лінту, інші великі виробники – США, Іспанія, Узбекистан. Найбільші імпортери – Німеччина, Швеція, Бельгія. Росія також збільшує імпорт нітроцелюлози з Китаю – з $3,4 млн у 2022 до $7,18 млн за перші десять місяців 2023 року, за оцінками британського аналітичного центру RUSI.

Експерт німецького аналітичного центру DGAP Крістіан Мьоллінг сказав, що нітроцелюлоза – дешевий хімічний продукт, тому його виробництво довгий час віддавали на аутсорс у такі країни, як Китай.