Україна нарощує оборонні зміцнення вздовж кордону з Білоруссю та РФ – ДПСУ

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, Україна продовжує нарощувати свої оборонні можливості по всій протяжності кордону з Росією. Про це він розповів в етері національного телемарафону, повідомляє Новое время.

«На жаль не можна, і не є можливим проводити інженерні укріплення безпосередньо по лінії кордону. Але фортифікаційнім відношенні в максимальній близькості від кордону такі роботи продовжуються» , — зазначив речник ДПСУ.

За словами Демченка, Україна також продовжує нарощувати оборонні можливості на кордоні із Білоруссю. Водночас він наголосив, що наразі достатніх сил РФ для атаки з цього напрямку не фіксується.