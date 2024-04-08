Україна нарощує оборонні зміцнення вздовж кордону з Білоруссю та РФ – ДПСУ
За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, Україна продовжує нарощувати свої оборонні можливості по всій протяжності кордону з Росією. Про це він розповів в етері національного телемарафону, повідомляє Новое время.
«На жаль не можна, і не є можливим проводити інженерні укріплення безпосередньо по лінії кордону. Але фортифікаційнім відношенні в максимальній близькості від кордону такі роботи продовжуються», — зазначив речник ДПСУ.
За словами Демченка, Україна також продовжує нарощувати оборонні можливості на кордоні із Білоруссю. Водночас він наголосив, що наразі достатніх сил РФ для атаки з цього напрямку не фіксується.
«Якщо говорити про кордон з Білоруссю, то по той бік ми не відмічаємо, що Росія має якісь сили для того, щоб здійснити вторгнення на територію нашої держави. На жаль, Білорусь продовжує підтримувати країну-агресорку, яка розв’язала війну проти нашої держави, тому це напрямок залишається загрозливим. Попри те, що ситуація там контрольована», — зазначив він.