У РФ повідомили про загиблого та поранених силовиків після атаки на аеродром у Морозівську

Внаслідок атаки безпілотників на аеродром у Морозовську в ніч на 5 квітня загинув один військовий армії РФ. Ще семеро російських силовиків отримали поранення. Серед них є співробітники ФСБ, ОМОН та місцевої поліції. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Новое время.

Як пише російський телеграм-канал Astra, вибух стався під час огляду одного з нейтралізованих БПЛА. Унаслідок цього на місці помер російський військовий.

За інформацією Astra, серед постраждалих був начальник місцевого відділу поліції і його заступник. Крім них із пораненнями до військового госпіталю доправили начальника штабу військової частини, двоє військовослужбовців ФСБ і двоє співробітників ОМОНу Росгвардії.



