Росіяни розглядають допуск турецького омбудсмена до українських військовополонених

У Росії роздумують щодо того, чи дозволити турецькому омбудсмену відвідати на території країни-агресорки українських військовополонених.﻿ Про це розповів в етері "Радіо Свобода" омбудсмен із прав людини Дмитро Лубінець, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Скажемо так, це ще один з елементів нашої тактики, як змінити ситуацію з порушенням прав військовополонених на території Російської Федерації. Знову ж таки, ви побачили тільки публічну позицію. Він (турецький омбудсмен - ред.) приїхав в Україну, він заявив про наміри відвідати територію Російської Федерації. Ми над цим працювали багато місяців" , - сказав Лубінець.

Він зауважив, що спочатку зустрічі були непублічними, під час яких обговорювалось питання чи готовий омбудсмен Турції займатися цим.

"Я окремо хотів би подякувати своєму турецькому колезі, що він не просто погодився. Він особисто приїхав на чотири дні, незважаючи на те, що вони бачили, що, з одного боку, вся територія України - під постійними обстрілами, а, з іншого боку, в них був і є священний місяць Рамадан. Але він приїхав" , - наголосив український омбудсмен.

Він повідомив, що після повернення його колега проінформував, що вже через два дні після повернення у нього відбувся перший контакт, дискусія з російською стороною.

"Потім публічно вони показали, що він з Москальковою зустрівся, це обговорили. Станом на зараз мене поінформовано, що російська сторона взяла час на обмірковування турецької сторони – а саме омбудсмена Туреччини – відвідати на території РФ українських військовополонених. Чекаємо" , - додав омбудсмен.

Обмін "всіх на всіх"

Висловився Лубінець і щодо нещодавніх закликів папи Римського обміняти полонених у форматі "всіх на всіх". За його словами, це результати активностей української сторони.

"Я не можу сказати, що станом на зараз у мене є передчуття, що ми на порозі якогось великого обміну всіх на всіх. Це не означає, що ми над цим не працюємо. Але знову ж таки, єдина проблема, з якою ми стикаємось - це небажання російської сторони проводити обмінні процеси" , - додав омбудсмен.

Військовополонені на території РФ

Нещодавно у звіті Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні підтвердилось, що українські військовополонені зазнають багатомісячних катувань у російському полоні.

Наприкінці березня під час Святої Меси у Ватикані Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну до обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх".