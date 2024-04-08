У Румунії стартували найбільші військово-морські навчання НАТО

У Румунії розпочалися найбільші військово-морські навчання, організовані румунськими військово-морськими силами Sea Shield﻿. З посиланням на Radio Romania, повідомляє Ділова столиця.

У них беруть участь понад 2 200 військовослужбовців і 135 кораблів, літаків і транспортних засобів із 12 країн-союзників і партнерів.

Церемонія відкриття відбулася восьмого квітня в порту Констанци.

У навчаннях "Морський щит" беруть участь війська і бойові засоби з Болгарії, Франції, Грузії, Греції, Італії, Великої Британії, Молдови, Королівства Нідерландів, Польщі, Португалії, Туреччини, США та Румунії.

Навчання Sea Shield фокусується на навчанні в усіх галузях бойових дій і спрямовані на підвищення рівня оперативної сумісності між силами, що беруть участь.