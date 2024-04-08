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У Вільнюсі кинули коктейлі Молотова в російське посольство

У Вільнюсі кинули коктейлі Молотова в російське посольство
Фото: Alma Pater

У столиці Литви Вільнюсі вночі невідомі двічі кинули пляшку із запалювальною рідиною в будівлю Посольства Росії. Про це пише LRT, посилаючись на Департамент поліції міста, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що перший так званий коктейль Молотова кинули об стіну будівлі приблизно о 2.15, а другий - приблизно о 2.46.

Пошкоджено стіну будівлі, збитки оцінюються.

Прессекретар Департаменту поліції Рамунас Матоніс повідомив, що підозрюваних поки що не встановлено.

Матоніс поки що не повідомляє, чи могли ці інциденти бути провокацією. 

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