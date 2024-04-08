СБУ затримала харківських інженерів, які допомагали підключити ЗАЕС до "Росатома"

Служба безпеки України затримала у Харкові шістьох інженерів-проектувальників, які за гроші з Росії допомагали під'єднати до «Росатома» Запорізьку атомну електростанцію. Усі затримані у минулому чиновники проєктних інститутів України. Посилаючись на дані СБУ, повідомляє Дзеркало тижня.

«На замовлення корпорації з РФ вони розробляли науково-дослідну та проєктну документацію для модернізації російських атомних станцій. Насамперед мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС» , – зазначили в СБУ.

Крім того, представники «Росатома» хотіли, аби зловмисники також виконували високотехнологічні роботи на тимчасово окупованих територіях півдня України. Там поплічники окупантів і мали інтегрувати ЗАЕС не енергосистеми РФ.

Зловмисників затримали, коли ті готували проєктну документацію для росіян. Основним фігурантом справи, як встановило слідство, є керівник проєктної організації у Харкові. Він почав контактувати з росіянами через свого родича. Останній своєю чергою володіє російською компанією-підрядчиком «Росатома». Зловмисник спілкувався з ворогом через месенджер та електронну пошту.

До роботи на окупантів харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики. Ворог платив своїм посіпакам криптовалютою. Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім виводили гроші в готівку та передавали їх шістьом зловмисникам.

Служба безпеки повідомила всім затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Фігурантам справи загрожує до 12 років в’язниці.