У ГУР оцінили стан ЗАЕС після вибуху безпілотника

Через дії російських загарбників ситуація із безпекою на Запорізькій АЕС постійно погіршується. При цьому внаслідок вибуху безпілотника на території станції 7 квітня витоків реагентів не зафіксовано. Посилаючись на дані представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, повідомляє Новое время.

«Знову і знову вони [росіяни] повертаються до спроб проводити провокації з тим, щоб звинувачувати в них Україну. Хоча зафіксовано, що саме Росія неодноразово проводила як імітаційні, так і справжні удари по Запорізькій станції, навіть коли вона вже була захоплена російськими військами. Вони розташовували там свої війська і техніку, що є грубим порушенням міжнародного законодавства, зокрема, в сфері атомного права» , — зауважив Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що Росія на регулярній основі вчиняє злочини на станції. Так, вони проводили мінування території Запорізької АЕС, що підтверджують міжнародні експерти, та запускали безпілотні ударні літальні апарати з території станції.

«В черговий раз вона [Росія] повторює провокацію на українському ядерному об'єкті, для того, щоб звинуватити Україну. Хоча весь світ знає, що саме російські загарбники несуть відповідальність за той катастрофічний стан, який складається на території Запорізької атомної станції» , — додав Юсов.

Він зауважив, що Україна вже зробила заяву, що не причетна до жодних провокативних дій і ударів по території українського ядерного об'єкта, та вимагає негайного звільнення території ЗАЕС від російських загарбників.