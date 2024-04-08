Кулеба та Кемерон обговорили кроки щодо пошуку додаткових Patriot для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорили питання пошуку додаткових систем ППО Patriot для України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє його Twitter.

"У розвиток переговорів в штаб-квартирі НАТО минулого тижня, ми скоординували наступні кроки щодо пошуку та доставки в Україну додаткових систем протиповітряної оборони, насамперед систем "Patriot" , - написав Кулеба.

Він також подякував Кемерону за підтримку України та позицію Британії, спрямовану на досягнення результатів".

ППО Patriot для України

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Пізніше він сказав, що Україна має отримати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній для того, щоб мати змогу закрити своє небо від російських ракетних обстрілів.

Також Кулеба 4 квітня на засіданні ради Україна-НАТО заявив, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України.

Додамо, глава МЗС України також зазначав, що головним меседжем під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС в Брюсселі стане надання Києву систем ППО. Зокрема, мова йде про Patriot.