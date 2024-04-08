Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергосектора України

Уряд Данії ухвалив рішення виділити 40 млн данських крон (приблизно 5,8 млн євро) в українську енергетичну систему. Зокрема, через нещодавні жорстокі російські атаки на інфраструктуру України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Данії.

"В останні тижні Росія вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань. З данського боку ми виділяємо 40 млн данських крон на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання" , - заявив міністр з питань співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.

МЗС зазначає, що виділивши 40 мільйонів данських крон, Данія допомагає забезпечити надійне електропостачання, а отже, доступ населення до води і тепла протягом майбутньої зими. Гроші виділено з цивільних фондів урядового фонду України.

Раніше Данія також надала надзвичайний пакет, щоб допомогти Україні підготуватися до енергопостачання в майбутні зими.

Пакет був підготовлений Данським енергетичним агентством у тісній співпраці з українськими партнерами та сприятиме вибору енергетичних технологій і залученню інвестицій, а також може стати основою для донорської допомоги в майбутні зими.

Допомога від Данії

Ще в лютому цього року прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що Копенгаген вирішив надати Україні всю свою артилерію.

Також вона закликала західні країни передати українським захисникам зброю, боєприпаси, системи ППО, які вони поки що не використовують.

А вже у березні Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн доларів. До нього увійшли самохідні артилерійські настанови Caesar.