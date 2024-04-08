У Раді визначились з розмірами штрафів за порушення мобілізації і військового обліку

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення виключив кримінальну відповідальність і визначив розміри штрафів для громадян і посадових та юридичних осіб, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова комітету Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу") у коментарі "УП".

"Сьогодні (8 квітня – ред.) ми рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт №10379 за основу і в цілому з комітетськими правками. Зокрема, комітет запропонував виключили із проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде".

Іонушас також поінформував, що комітет визначив розмір штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації.

Згідно з комітетськими пропозиціями, за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) в мирний час передбачатиметься штраф від 3400 до 5100 гривень, повторно або в особливий період – від 17000 до 22500 гривень.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) в мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян, 17000-34000 гривень – для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17000 до 22500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Своєю чергою перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук у коментарі УП уточнив, що відповідний законопроєкт розглянуть у залі парламенту найближчим часом – після ухвалення проєкту закону про мобілізацію.

У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Також планувалося встановити значно вищі штрафи. Зокрема, порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачало накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000 – 85 000 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 тисяч гривень.

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