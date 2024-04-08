Росіяни обстріляли Донецьку область, є загибла та поранені

Російські окупанти 8 квітня обстріляли Донеччину, внаслідок ворожого вогню загинула місцева, ще троє людей поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

"Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Часів Яр зазнав артилерійського обстрілу — загинула 77-річна жінка, пошкоджено 6 приватних будинків".

Повідомляється, що окупанти також гатили по місту Селидове. Там ворог поцілив у 9-поверхівку. Наразі відомо про трьох поранених.