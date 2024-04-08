Галущенко розповів про наслідки недавніх атак на українську енергетику

Наслідки від останніх російських атак на українську енергетику гірші, аніж під час масованих обстрілів 2023 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко з посиланням на The Guardian.

"Атаковано до 80% теплової генерації. Більше половини гідрогенерації і велика кількість підстанцій… Це найбільша атака на енергетичний сектор України" , – сказав він.

За словами Галущенка, "масштаб і вплив цих атак набагато більші", ніж попередні атаки взимку 2022-2023 рр., коли по всій країні були блекаути.

"Ми бачимо, що росіяни модифікували зброю" , — сказав міністр, додавши, що тепер вони використовують вибухові дрони та ракети іранського типу, які завдають більше шкоди за атаку.

Нагадаємо, російська армія вранці 22 березня масовано атакувало Україну ударними дронами та ракетами, вибухи лунали в різних регіонах. Зокрема постраждала гребля Дніпровської гідроелектростанції та пункти управління. Внаслідок атаки загинули 8-річна дівчинка, її батько та ще один чоловік.

В Харкові під час ракетного удару 24 березня було зруйновано всі підстанції та ТЕЦ.