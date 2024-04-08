Пожежа на ракетному кораблі "Серпухов": у ГУР розкрили деталі пошкоджень

Російський ракетний корабель "Серпухов" зазнав пошкоджень під час пожежі. На відновлення боєздатності знадобиться багато часу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

Як нагадали в ГУР, ракетний корабель "Серпухов" учора, 7 квітня, було виведено з ладу внаслідок пожежі.

У розвідці уточнили, що вогонь повністю знищив засоби зв'язку та автоматизації корабля.

"Відновлення боєздатності "Серпухова" вимагатиме тривалого часу", - зазначили в ГУР.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, джерело РБК-Україна в спецслужбах розповіло, що в Калінінградській області на російському ракетному кораблі "Серпухов" була пожежа.

За словами співрозмовника, інцидент стався на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області РФ.

Що саме стало причиною пожежі - наразі невідомо.

Зазначимо, що за допомогою "Серпухова" росіяни могли запускати ракети "Онікс", а також "Калібр".