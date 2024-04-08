Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску на кордоні

Україна та Угорщина погодили відкриття пункту пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту, а також можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн на КПП "Лужанка - Берегшурань", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як зазначається, відповідні зміни до угоди між урядами країн щодо контролю прикордонного руху підписали міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та посол Угорщини в Україні Хеізера Антала.

"Підписані зміни до угоди з Угорщиною дозволяють нам розпочати планування проєктних та інфраструктурних робіт для запуску нового пункту пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" та забезпечення руху порожніх вантажівок на "Лужанці" , - повідомив Кубракова.

Також сторони розглядають можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску "Дийда - Берегдароц" щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону.

Окрім того, за словами міністра, Україна працює над початком переговорів про спільний митний і прикордонний контроль з Угорщиною, щоб прискорити перетин кордону.

Зазначається, що після підписання змін до угоди документ має бути ратифікований.

Україна готується відкрити низку нових пунктів пропуску

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що цього року Україна планує відкрити низку нових прикордонних пунктів пропуску, що дозволить знизити навантаження на україно-польську ділянку кордону. Нові КПП мають з'явитися на кордоні з Угорщиною, Молдовою, Румунією та Польщею.

Зокрема, 2 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску між Україною та Румунією.