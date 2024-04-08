Шольц їде до Сі Цзіньпіна, говоритиме і про війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 квітня розпочне триденний візит до Китаю, в межах якого зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення зокрема російської агресії проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це 8 квітня оголосив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє AFP.

Під час візиту Шольца супроводжуватимуть кілька міністрів федерального уряду і представники німецької промисловості. Очікується, що він відвідає місто Чунцин і виголосить промову в одному з університетів Шанхая.

Зустріч канцлера ФРН із головою уряду Китаю Лі Цяном і Сі Цзіньпінем відбудеться наприкінці візиту, 16 квітня. Окрім торговельних питань, на порядку денному переговорів також буде і повномасштабна війна в Україні.

"Я думаю, що Китай має вплив на Росію, і ми хотіли б, щоб Китай зміг використати цей вплив, який він має", – сказав Гебештрайт на брифінгу в понеділок.

Для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера. Попередній, у листопаді 2022 року, відбувався в умовах суворих коронавірусних обмежень у КНР і дискусій щодо залежності Берліна від китайських товарів.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка завершила чотириденний візит до Китаю, раніше заявила, що мала там "важкі розмови" про Україну та підтримку Росії китайськими компаніями.

ЗМІ повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив, що Китай допомагає Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.