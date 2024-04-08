Вбивство підлітка на станції фунікулеру в Києві: військовому оголосили підозру

Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону оголосила про підозру співробітнику Державної служби охорони у вбивстві підлітка на станції Київського фунікулеру, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції Київського фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялось, 7 квітня через конфлікт на станції Київського фунікулеру загинув підліток.