Білий дім: Україна втрачає позиції на полі бою через бездіяльність Конгресу

Бездіяльність Конгресу Сполучених Штатів Америки призводить до того, що Україна втрачає позиції на лінії фронту, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"За останні кілька тижнів, кілька місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це - через бездіяльність Конгресу" , - наголосила Жан-П'єр.

За її словами, США мають продовжувати надавати Україні допомогу, як це було від початку повномасштабного вторгнення.

Прессекретар нагадала, що українські захисники борються за свободу України та за демократію, а також проти агресії російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми знаємо, що відбувається, якщо не зупинити диктатора. Якщо спікер Джонсон (спікер Палати представників Майк Джонсон - ред.) внесе на розгляд законопроект про національну безпеку (з допомогою Україні на 60 млрд доларів - ред.), ми знаємо, що він отримає переважну підтримку" , - додала вона.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у США закінчилися гроші, які передбачені на військову та фінансову допомогу Україні.

Ще в лютому Сенат США ухвалив законопроект, в якому передбачено понад 60 млрд доларів для нашої країни. Така ініціатива досі не пройшла Палату представників. Головна причина полягає в тому, що спікер Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на розгляд.

Нещодавно Джонсон заявив, що хоче внести "важливі нововведення" у документ. Зокрема він планує передбачити допомогу для України в кредит.

Зазначимо, сьогодні, 8 квітня, сенатор Джоні Ернст заявила про те, що вона очікує ухвалення допомоги Україні в Конгресі протягом найближчих кількох тижнів.