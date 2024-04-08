Нетаньяху заявив про дату введення ізраїльських військ в Рафах

У Армії оборони Ізраїлю є дата входу в Рафах - місто у секторі Гази на кордоні з Єгиптом, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу з посиланням на The Times of Israel.

"Є дата (входу в Рафах — ред.)… Ми постійно працюємо над досягненням наших цілей, перш за все, звільняємо всіх наших заручників і досягаємо повної перемоги над ХАМАСом" , — сказав він, зазначивши, що не може бути перемоги над терористами без зачистки цього міста.

Як повідомлялось, 7 квітня Армія оборони Ізраїлю майже в повному складі вийшла з південних районів сектору Гази. Наразі в секторі залишається лише бригада "Нахаль".