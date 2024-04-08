Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Полтавщині (Оновлено)

Російська армія ввечері 8 квітня завдала удару по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді, загинула людина, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, Повітряні сили ЗСУ.

"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. На місці працюють усі відповідні служби. Решта інформації уточнюється".

Повітряні сили о 21:07 повідомляли про ракету зі сходу на Полтавщину.

Оновлено о 22:31: Пронін уточнив, що в результаті атаки загинула людина. Ще п'ятеро поранені, серед них троє дітей.

"На жаль, у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовано п'ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку.

Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків".

Оновлено о 22:52: "Суспільне" з посиланням на свою кореспондентку повідомило, що йдеться про влучання в сімейний гуртожиток.