Зеленський відреагував на російський обстріл Білопілля на Сумщині

Україні потрібно більше можливостей, щоб бити по Росії у відповідь на її обстріл центру Білопілля в Сумській області, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Володимира Зеленського.

"Наразі в нашому місті Білопілля Сумської області триває рятувальна операція після російського удару керованою авіабомбою - прямо по центру міста", - йдеться в заяві.

За його словами, багато пошкоджень міської забудови, є поранені. Станом на цей час відомо про одного загиблого.

Президент повідомив, що Україні потрібно більше можливостей бити державу-терориста у відповідь - військових, санкційних, економічних, юридичних та інших можливостей.

"Окупант нічого іншого не зрозуміє. Тільки силу, тільки власні, російські втрати. І ми маємо це забезпечити - всі у світі, хто дійсно цінує мир і прагне миру", - додав президент.

Обстріл Білопілля та Сум

Російські окупанти сьогодні вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала цивільна інфраструктура. Пізніше стало відомо і про російську атаку по Білопіллю.

Пізніше в Сумській ОВА та Сумській обласній прокуратурі повідомили про жертву і п'ятьох поранених унаслідок обстрілу населених пунктів.