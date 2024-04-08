Сунак і Макрон обговорили збільшення поставок Україні боєприпасів та ППО

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Великої Британії Ріші Сунак провели розмову і домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба британського уряду.

"Щодо України, прем’єр-міністр і президент погодилися з важливістю активізації зусиль, щоб не дати Росії перемогти в її загарбницькій війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення постачання Збройним Силам України боєприпасів, безпілотників та ППО".

Лідери також зазначили, що очікують майбутньої зустрічі Європейської політичної спільноти, що відбудеться у Великій Британії, і зобов’язалися працювати разом, щоб провести успішний саміт, який розглядатиме низку спільних європейських пріоритетів. Зокрема захист України, розвиток співпраці у сфері штучного інтелекту та спільні зусилля для боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Сунак і Макрон також обговорили ситуацію в Газі та на Близькому Сході.