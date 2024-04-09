США зосереджені на тому, щоб РФ не могла розвивати газові проєкти – Держдеп

США зосереджені на тому, щоб Росія не могла розвивати нові газові проєкти. Також Сполучені Штати планують продовжувати накладати санкції на російські нафтові танкери, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

"Ми намагаємося скоротити доходи Росії від нафти і газу якомога швидше, не дестабілізуючи наш глобальний енергетичний ринок" , — сказав помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайєтт на Глобальному саміті FT Commodities.

"Вам слід очікувати, що американські та коаліційні сили будуть продовжувати стабільний барабанний бій" , - додав він.

За його словами, надходження Москви від податку на нафту наразі зменшилися майже на 30% порівняно з 2022 роком, а загальне скорочення доходів Росії від експорту нафти становить 2,6 мільярда доларів порівняно з листопадом 2022 року.

"Ми будемо дотримуватися цього курсу дій, і ми будемо дотримуватися його стільки, скільки буде потрібно, щоб змінити поведінку Росії та цю жорстоку та неспровоковану війну (війну РФ проти України, - ред.)" , – сказав він.

Паєтт також вказав на нещодавні повідомлення про те, що російський "Новатек" призупинив виробництво на своєму проєкті Arctic LNG 2 через санкції та нестачу газових танкерів.

"Що я можу вам сказати, ми дуже зосереджені на тому, щоб Росія не могла розвивати нові проекти" , — сказав він.

Нагадаємо, компанія "Новатек" змушена згорнути свій величезний проєкт "Арктик СПГ-2" після того, як західні санкції обмежили їй доступ до танкерів льодового класу, і натомість зосередиться на розвитку свого проєкту в порту Мурманськ.

Новий проєкт﻿

Планується, що проєкт "Мурманськ СПГ" буде навіть більшим, ніж "Арктик СПГ-2", з кінцевою продуктивністю 20,4 млн тонн на рік. Планується, що виробництво перших двох ліній буде запущено до кінця 2027, а запуск останньої лінії заплановано на 2029 рік.

Однією з переваг Мурманського проєкту порівняно з "Арктк СПГ-2" стане доступ до незамерзаючого порту в Баренцевому морі.