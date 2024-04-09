"Шахеди" вночі атакували Львівщину, працювала ППО – ОВА

У ніч на вівторок під час атаки "Шахедів" у Львівській області працювала протиповітряна оборона. Безпілотники залітали з Тернопільської області і рухалися в напрямку Стрия та Перемишлян. Тривога тривала до 5:36, повідомляє Українська правда.

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький писав, що "Шахеди" рухаються курсом на Стрий та попросив мешканців області бути якомога далі від вікон.

О 3:46 Козицький написав, що ще одна група "Шахедів" рухається з Тернопільщини курсом на Львівщину.

О 4:30 голова Львівської ОВА написав, що наразі ворожі безпілотники рухаються у напрямку Перемишлян, але можуть змінювати курс.

О 4:48 Козицький повідомив про безпілотник у напрямку Стрия.

О 5:36 військові скасували повітряну тривогу.

Впродовж ночі ЗМІ повідомляли про вибухи у Полтавській та Хмельницькій областях.