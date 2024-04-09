Держдеп закликав Росію "не грати у небезпечні ігри" на ЗАЕС
Сполучені Штати закликали Росію повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією Україні та попросили Росію не грати в небезпечні ігри. Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Українська правда.
У Держдепі зазначили, що спостерігають за ситуацією на станції та бачили офіційний звіт МАГАТЕ, який зазначає, що пошкодження внаслідок удару безпілотника не поставили під загрозу ядерну безпеку.
"Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі. Це небезпечно і ми продовжуємо закликати Росію вивести свій військовий та цивільний персонал із заводу, повернути повний контроль над заводом компетентним українським органам влади та утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на станції", - наголосив Міллер.