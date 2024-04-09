В Польщі оприлюднили результати місцевих виборів

Державна виборча комісія Польщі після підрахунку усіх бюлетенів оголосила остаточні дані недільних виборів до органів місцевого самоврядування в країні. Про це пише RMF24, повідомляє Корреспондент.

Найбільше голосів отримала партія Право і Справедливість (PiS) Ярослава Качинського. Польські виборці проголосували так:

Право і справедливість - 4 941 092 людей (34,27%).

Громадянська коаліція (прем’єр-міністр Дональд Туск) - 4 409 607 (30,59%).

Третій шлях - Польща 2050 (у коаліції із Туском) - 2 054 152 (14,25%).

Конфедерація (антиукраїнська партія) - 1 042 328 (7,23%).

Лівиця - 911 430 (6,32%).

Інші партії набрали менше ніж 5% голосів. Явка виборців склала 51,99%.

Остаточні цифри підтвердили результати оприлюдненого раніше екзит-полу.

У Польщі через два тижні має відбутися другий тур голосування там, де кандидати не змогли набрати понад 50% голосів.