У РФ поскаржилися на атаку дронів у Білгородській та Воронезькій областях

Увечері у понеділок, 8 квітня, та в ніч на вівторок українські дрони атакували територію Росії. Про це стверджує міноборони РФ, повідомляє Новое время.

Відповідно до повідомлення МО РФ, пізно увечері у понеділок український дрон «літакового типу» атакував об'єкти на території Російської Федерації. Відомство заявляє, що безпілотник було знищено над територією Бєлгородської області.

Губернатор регіону В’ячеслав Гладков після опівночі повідомляв про ракетну небезпеку.

О 03:58 губернатор Воронезької області Олександр Гусєв написав, що місцева ППО і та засоби РЕБ виявили та знищили БпЛА літакового типу на території регіону. За попередньою інформацією Гусєва, ніхто не постраждав, наслідки на землі уточнюються.

У ніч проти вівторка також повідомлялося про вибухи в тимчасово окупованому Севастополі.