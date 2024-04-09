У Конгресі залишаються незгодні з рівнем витрат на Україну – сенатор

Законопроєкт з допомогою Україні має бути проголосований Конгресом США протягом кількох наступних тижнів; на Капітолійському пагорбі залишаються американські законодавці, які не погоджуються з рівнем витрат на Україну. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла сенаторка від Республіканської партії Джоні Ернст, повідомляє Ліга.net.

За її словами, у Сенаті та Палаті представників більшість підтримує Україну та надання їй якнайшвидшої допомоги. Водночас залишаються ті, хто не погоджується з рівнем витрат на Україну.

"Є кілька фракцій, які не погоджуються з рівнем витрат на Україну, але, знову ж таки, загалом переважна більшість наших членів вважає, що потрібно підтримувати не лише заради України, а й заради нашої власної національної безпеки" , – сказала Ернст.

Наразі Палата представників розглядає законопроєкт, до якого має внести кілька правок, пояснила вона.

"Щойно Палата ухвалить ці зміни, законопроєкт знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми будемо дуже-дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити проходження пакета допомоги" , – сказала вона.

Крім того, розповіла сенаторка, більшість конгресменів розуміють, "як важко Україні сьогодні".