Як Іран за допомогою безпілотників впливає на війни у світі – Bloomberg

Іран продовжує нарощувати виробництво зброї. Іранські дрони активно застосовуються не лише проти українців, а інші країни почали копіювати розробки Тегерану.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Видання нагадує, що у січні повстанці, які воюють проти суданської армії, збили безпілотник і опублікували у мережі відео, де показали уламки. Дрон був змодельований за іранською моделлю Ababil. Bloomberg назвав її"робочою конячкою" воєнізованих угруповань на Близькому Сході.

З моменту розробки у 1990-х роках її активно використовують для виробництва дронів. Судан модифікує іранський безпілотник у свою власну зброю, яку він називає Zagel-3.

За два останні роки дрони за іранською технологією почали виготовляти у щонайменше п'яти країнах - від Південної Америки до Центральної Азії. Як відомо, Росія теж відкрила заводи, де виготовляє "Шахеди", які росіяни називають як "Герань".

Видання зазначає, що поширення іранських відносно низькотехнологічних безпілотників створює нові ризики для стабільності на Близькому Сході та розпалює ворожнечу на чотирьох континентах.

"Іранська дипломатія безпілотників заробляє іноземну валюту для фінансування своєї оборонної промисловості, зміцнення своїх стратегічних альянсів і робить його могутнім торговцем зброєю - з потенціалом змінити природу конфлікту в усьому світі" , - пише Bloomberg.

Іран неодноразово заперечував продаж безпілотників Росії, але визнав, що відправив "невелику кількість" до вторгнення в лютому 2022 року. На думку авторів, продаж безпілотників робить Іран гравцем із все більш широкими амбіціями. США та їхні союзники, як-от Ізраїль, намагаються протистояти Тегерану.

Іран покращує дрони

Іран, який понад 40 років перебуває під санкціями, знайшов лазівки і використовує для своїх безпілотників двигуни з газонокосарок. Хоча в іранських дронах знаходять компоненти американського виробництва, які є у широкому продажі.

Як пише Bloomberg, іранські дрони стають кращими та непомітнішими. Так, аналітики встановили, що у січні 2024 року по американській базі в Йорданії міг ударити іранський безпілотник.

Раніше The Washington Post з посиланням на джерело в обороні повідомив, що це був Shahed-101, невеликий ударний безпілотник, який не потребує спеціального обладнання для запуску. Дрон має змогу літати низько, щоб краще уникнути радарів, і може подолати принаймні 700 кілометрів.