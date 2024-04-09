Кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю зросла до чотирьох

У Запоріжжі число загиблих внаслідок ракетного удару російських терористів 8 квітня збільшилося до чотирьох, ще восьмеро людей поранені.﻿ Про це йдеться у повідомленні﻿ очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, упродовж доби загарбники 536 разів атакували 13 населених пунктів Запорізької області.

Війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю, а також два авіаційні удари по Малій Токмачці та Роботиному.

Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку атакували 144 безпілотних літальних апаратів різної модифікації.

По Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному, Новоандріївці, Омельнику росіяни здійснили 35 обстрілів із РСЗВ, зазначив Федоров.

По території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Преображенки, Лук’янівського, Малинівки, Новоданилівки, Степового та Вербового ворог здійснив 354 артобстріли.

Надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.