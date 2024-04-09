Close button

Глава МЗС Британії летить до США і планує зустрітися з Трампом

Глава МЗС Британії летить до США і планує зустрітися з Трампом
Фото: twitter.com/David_Cameron

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон під час візиту до США зустрінеться із 45-м американським президентом Дональдом Трампом. Про це пише BBC United Kingdom із посиланням на МЗС Великобританії, повідомляє Ліга.net.

У дипломатичному відомстві назвали це "стандартною практикою" взаємодії з опозиційним кандидатом. Очікується, що глава британського МЗС зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також виступить перед законодавцями у Конгресі з проханням ухвалити пакет допомоги Україні.

Перед цим, як з'ясували журналісти, Кемерон зустрінеться з Трампом у його резиденції у Флориді.

Представник Міністерства закордонних справ Британії назвав це "стандартною практикою" взаємодії з опозиційним кандидатом у президенти США.

Водночас, залишається невідомим, що саме вони планують обговорювати.

"Під час візиту Кемерон наголосив на важливості посилення економічного тиску на РФ і надання Україні військової та гуманітарної підтримки, необхідної для утримання лінії фронту цього року та переходу в наступ у 2025 році", – йдеться у повідомленні МЗС Британії.

Новини

Популярні теми форуму

analytics