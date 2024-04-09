Глава МЗС Британії летить до США і планує зустрітися з Трампом

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон під час візиту до США зустрінеться із 45-м американським президентом Дональдом Трампом. Про це пише BBC United Kingdom із посиланням на МЗС Великобританії, повідомляє Ліга.net.

У дипломатичному відомстві назвали це "стандартною практикою" взаємодії з опозиційним кандидатом. Очікується, що глава британського МЗС зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також виступить перед законодавцями у Конгресі з проханням ухвалити пакет допомоги Україні.

Перед цим, як з'ясували журналісти, Кемерон зустрінеться з Трампом у його резиденції у Флориді.

Представник Міністерства закордонних справ Британії назвав це "стандартною практикою" взаємодії з опозиційним кандидатом у президенти США.

Водночас, залишається невідомим, що саме вони планують обговорювати.