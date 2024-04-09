Глава МЗС Британії летить до США і планує зустрітися з Трампом
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон під час візиту до США зустрінеться із 45-м американським президентом Дональдом Трампом. Про це пише BBC United Kingdom із посиланням на МЗС Великобританії, повідомляє Ліга.net.
У дипломатичному відомстві назвали це "стандартною практикою" взаємодії з опозиційним кандидатом. Очікується, що глава британського МЗС зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також виступить перед законодавцями у Конгресі з проханням ухвалити пакет допомоги Україні.
Перед цим, як з'ясували журналісти, Кемерон зустрінеться з Трампом у його резиденції у Флориді.
Представник Міністерства закордонних справ Британії назвав це "стандартною практикою" взаємодії з опозиційним кандидатом у президенти США.
Водночас, залишається невідомим, що саме вони планують обговорювати.
"Під час візиту Кемерон наголосив на важливості посилення економічного тиску на РФ і надання Україні військової та гуманітарної підтримки, необхідної для утримання лінії фронту цього року та переходу в наступ у 2025 році", – йдеться у повідомленні МЗС Британії.