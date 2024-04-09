У Раді запропонували збільшити зарплату службовців апарату судів

У ВР зареєстрували законопроєкт 11158 про внесення змін до статті 150 Закону «Про судоустрій та статус суддів» щодо оплати праці державних службовців апаратів судів, яким передбачено застосування до посадових окладів регіональних коефіцієнтів, повідомляє Дзеркало тижня.

Ініціаторами законопроєкту зокрема виступають члени Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов, Роман Бабій, Сергій Демченко, Володимир Ватрас та інші.

Як пише «Судово-юридична газета», пропонується до розмірів посадових окладів додатково застосовуються такі регіональні коефіцієнти:

1,1 - якщо суд розташований у населеному пункті з кількістю населення щонайменше 100 тисяч осіб;

1,2 - якщо суд розташований у населеному пункті з кількістю населення щонайменше 500 тисяч осіб;

1,25 - якщо суд розташований у населеному пункті з кількістю населення щонайменше 1 мільйон осіб.

У випадку, якщо суд розміщується в декількох населених пунктах, застосовується регіональний коефіцієнт за місцезнаходженням органу, який провів державну реєстрацію такого суду.

Зазначається, наразі є відтік кадрів. Зокрема, станом на 31 грудня 2022 року кількість державних службовців, які працюють в апаратах судів, становила 14 039 осіб, з них на посадах державної служби категорії «Б» працювали – 2 350 осіб, на посадах державної служби категорії «В» – 11689, у тому числі 5 187 секретарів судового засідання. Станом на 31 грудня 2023 року фактична чисельність державних службовців апаратів місцевих, апеляційних судів становила 13 658 осіб, тобто скоротилася на 2,7 % або на 381 державного службовця.

У разі запровадження регіонального коефіцієнту з 1 травня 2024 року необхідні додаткові видатки на цю мету становитимуть 270,73 млн грн грн.