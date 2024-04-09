Росіяни повідомили про атаку БПЛА на навчальний авіацентр у Воронезькій області

У ніч на вівторок, 9 квітня, два дрони атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу у Воронезькій області РФ. Про це йдеться в повідомленні російського Telegram-каналу Astra.

За словами росіян, обидва безпілотники вибухнули. Пошкоджено фасад будівлі та вікна, постраждалих внаслідок вибухів немає

Раніше про атаку БПЛА повідомляв губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами місцева ППО та засоби РЕБ виявили та знищили безпілотник літакового типу на території регіону.