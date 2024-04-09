У ЄС узгодили обмеження торгових пільг для України на рік

Європейський парламент та Європейська рада погодили умови продовження дії лібералізованого торговельного режиму для України, передбачивши посилені захисні заходи для європейських фермерів. З посиланням на пресслужбу Європарламенту, повідомляє ЛігаБізнес.

Угода дозволить призупинити дію мит та квот на український експорт до ЄС до червня 2025 року.

"Ці односторонні заходи щодо лібералізації торгівлі допоможуть стабілізувати українську економіку та сприяти поступовій інтеграції країни у внутрішній ринок ЄС" , – йдеться в повідомленні.

Європейський парламент ще має проголосувати за це рішення під час пленарного засідання у квітні, після чого зміни до правил торгівлі з Україною затвердить Європейська рада.

Домовленість також передбачає можливості для обмеження експорту окремих категорій товарів з України до ЄС.

"Якщо на ринку ЄС чи ринках однієї або кількох країн ЄС виникнуть значні збої через український імпорт, наприклад, пшениці, регламент гарантує, що Єврокомісія зможе швидко відреагувати і вжити будь-які заходи, які вважатиме за потрібне" , – наголошується у повідомленні.

Крім того, у рамках посилених захисних заходів для захисту фермерів ЄС режим лібералізації торгівлі може бути екстрено зупинений для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду.

"Учасники переговорів погодилися продовжити базовий період, який використовується як основа для застосування цього автоматичного захисту, а це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середній обсяг імпорту, зареєстрований у другій половині 2021 року, а також упродовж 2022-го і 2023 років, тарифи будуть переглянуті" , – уточнюється в повідомленні.

Також Єврокомісія зобов'язується посилити моніторинг імпорту зерна, зокрема пшениці.

Водночас європейські законодавці схвалили зобов'язання Єврокомісії обговорити постійну лібералізацію тарифів з Україною в межах процесу перегляду Угоди про асоціацію, щойно буде завершено законодавчу процедуру щодо тимчасової лібералізації, та забезпечити активну участь Європарламенту у цьому процесі.

Нинішній пільговий режим з Україною спливає 5 червня 2024 року. Нові правила мають набрати чинності одразу після закінчення цього терміну.

Наприкінці січня Єврокомісія запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.